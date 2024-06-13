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Tory Burchトリーバーチ　ショルダーバック
商品番号 C72033635619
商品名

Tory Burchトリーバーチ　ショルダーバック
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます（╹◡╹）トリーバーチのトートバックです。新宿伊勢丹で購入しました。ショルダーは取り外し可能で、バックの大きさも折り返してもそのまま伸ばしても使える2WAYです。とても使いやすいバックです。【外側の状態】若干薄汚れ・若干角スレ【内側の状態】若干薄汚れ■お色ピンクベージュっぽい感じ■サイズ縦22㎝　最大32㎝・横31㎝・マチ3㎝折り畳んで発送させていただきます。ご了承下さい。　シミ・ほつれ・穴など、見落としの可能性もあリます。素人の出品ですので、ご理解下さい。見落としがあっても、返品はお受けできませんので、ご了承下さい。宜しくお願いします（╹◡╹）
http://narcologia.ru/goods/troupe752211.html
http://narcologia.ru/goods/flight962528.html
http://narcologia.ru/goods/slide274987.html
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