Tory Burchトリーバーチ　ショルダーバック

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ご覧頂きましてありがとうございます（╹◡╹）トリーバーチのトートバックです。新宿伊勢丹で購入しました。ショルダーは取り外し可能で、バックの大きさも折り返してもそのまま伸ばしても使える2WAYです。とても使いやすいバックです。【外側の状態】若干薄汚れ・若干角スレ【内側の状態】若干薄汚れ■お色ピンクベージュっぽい感じ■サイズ縦22㎝ 最大32㎝・横31㎝・マチ3㎝折り畳んで発送させていただきます。ご了承下さい。 シミ・ほつれ・穴など、見落としの可能性もあリます。素人の出品ですので、ご理解下さい。見落としがあっても、返品はお受けできませんので、ご了承下さい。宜しくお願いします（╹◡╹）