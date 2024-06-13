CHANEL時計用 シャネルJ12 コマ　　ホワイト

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商品詳細
CHANEL時計用シャネルJ12コマ 3つ ホワイト時計購入時のみ使用しました。かなりしっかりしています。CHANELJ12セラミックホワイトコマ自宅保管をご理解くださる方お願いします。カラー···ホワイト
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