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CHANEL時計用 シャネルJ12 コマ　　ホワイト
商品番号 F39019287432
商品名

CHANEL時計用 シャネルJ12 コマ　　ホワイト
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANEL時計用シャネルJ12コマ　3つ　ホワイト時計購入時のみ使用しました。かなりしっかりしています。CHANELJ12セラミックホワイトコマ自宅保管をご理解くださる方お願いします。カラー···ホワイト
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