RUDE GALLERY / BLACKSTAR NECKLACE SMALL

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商品詳細
ルードギャラリーRudeCHAOSネックレス生形真一コラボスモールサイズです。1度着用しています。COLOR:SILVER SPEC： F：トップ縦1.5cmトップ横1.5cmチェーン長さ47cm QUALITY：SILVER925定価34,320円(税込)
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