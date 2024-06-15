新品タグ付　デシグアル　ショルダーバッグ

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商品詳細
Desigualショルダーバッグリュック肩掛け可能斜め掛け可能黒×花刺繍タテ30ヨコ28マチ12マグネット開閉外側…ファスナーポケット内側…ファスナーポケット・オープンポケット金具…ブランドネーム入り☆昨年購入です。刺繍が綺麗なバッグです☆自宅保管にご理解頂ける方へ宜しくお願いいたします。素材···フェイクレザーカラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ
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