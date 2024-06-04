グレゴリー ティーニーテールメイト コーデュラバリスティックブラック

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☆お値下げ不可であること、ご了承くださいませ☆☆ご覧頂き、誠にありがとうございます☆・グレゴリー ティーニーテールメイト・購入したばかりですが、出品いたします。（もちろん、新品、未使用。状態良しです！）・カラー:コーデュラバリスティックブラック・ロゴがブラックなのも素敵過ぎます！・喫煙者なし、ペットなし。・どなたか、探されている方に出会えますように☆・以下、引用です。グレゴリーGREGORYティーニーテールメイトTEENYTAILMATELadiesMensレディースメンズクラシックウェストパックショルダー＆ウェストコーデュラバリスティックブラック小さくシンプルで気軽に使えるテールメイトの仲間です。気軽に手ぶらでお出かけしたい時に最適なサイズです。ポケットに入り切らなかった荷物を入れるのも良いでしょう。旅先でホテルの周りをぶらぶらする時にももちろん最適です。※テールメイトSPECS製品仕様容量重量サイズワンサイズ1.5L175g10.5H×24.5W×7.5Dcmモデル番号1196510440202321w_0526FEATURES製品特徴ジッパー開閉のメインコンパートメント立体裁断構造により、腰にフィットジッパー付フロントポケット内部のオープンポケット長さ調節が可能なウェストベルトポケットの数:2(外側1/内側1)素材...ナイロンカラー...ブラック