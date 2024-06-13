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新品 アプワイザーリッシェ スヌード リアルファー
商品番号 B90196477479
商品名

新品 アプワイザーリッシェ スヌード リアルファー
ブランド名 アプワイザーリッシェ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

気まぐれセールアプワイザーリッシェのフォックススヌードですカラーはブラウン系1～3枚目が近い色合いな気がします品質タグにツレ有り約24㎝(毛の長さ含まず)×平置き約47㎝スチームアイロンをかけて頂ければボリュームが出ますリアルファーの為に色味が多少違く見える場合がありますのでご了承下さい(なんとなくグリーンがかってる箇所有り)
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