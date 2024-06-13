新品 アプワイザーリッシェ スヌード リアルファー

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商品詳細
気まぐれセールアプワイザーリッシェのフォックススヌードですカラーはブラウン系1～3枚目が近い色合いな気がします品質タグにツレ有り約24㎝(毛の長さ含まず)×平置き約47㎝スチームアイロンをかけて頂ければボリュームが出ますリアルファーの為に色味が多少違く見える場合がありますのでご了承下さい(なんとなくグリーンがかってる箇所有り)
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