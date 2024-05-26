✨極美品✨ルイヴィトン限定ヴィヴィエンヌ　ジッピーウォレット

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商品詳細
2021年クリスマス限定ヴィヴィエンヌ ホリデーシーズンジッピーウォレットです☆非常に綺麗な状態です！保存袋、箱もございます♪【サイズ】H約10.5cmxW約19.5cmxD約2.5cm【購入元】古物市場オークション即購入歓迎でございます。
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