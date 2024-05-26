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✨極美品✨ルイヴィトン限定ヴィヴィエンヌ　ジッピーウォレット
商品番号 Q38314700036
商品名

✨極美品✨ルイヴィトン限定ヴィヴィエンヌ　ジッピーウォレット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 31,161 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年クリスマス限定ヴィヴィエンヌ　ホリデーシーズンジッピーウォレットです☆非常に綺麗な状態です！保存袋、箱もございます♪【サイズ】H約10.5cmxW約19.5cmxD約2.5cm【購入元】古物市場オークション即購入歓迎でございます。
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