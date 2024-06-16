エルメス　HERMES ペンダント ミニ・ポップH

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。新品未使用 エルメス2023.6エルメス公式オンラインショップにて購入 正規品【商品内容】・カラーブラック【付属品】箱、リボン、紙袋、収納袋、＊レシートはお付け致しません。
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