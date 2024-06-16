メゾンドフルール　カノン　秋の贈りもの　スクエアバック　ベージュ　リボンチャーム

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商品詳細
メゾンドフルール カノン 秋の贈りもの スクエアバック ベージュ リボンチャーム付 未使用品チェック柄 スクエア型ショルダーバック寸法（約）横 約 16ｃｍ 縦 約 22ｃｍ マチ 約 5.5ｃｍショルダー持ち手 120ｃｍ※自宅保管品の未使用品です。ご理解頂ける方のみお願い致します。※画像にてご確認下さい。＃メゾンドフルール ＃カノン ＃秋の贈りもの ＃スクエアバック ＃ベージュ ＃リボンチャーム付 ＃未使用品230830 B-5
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