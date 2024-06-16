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メゾンドフルール　カノン　秋の贈りもの　スクエアバック　ベージュ　リボンチャーム
商品番号 C75189249836
商品名

メゾンドフルール　カノン　秋の贈りもの　スクエアバック　ベージュ　リボンチャーム
ブランド名 メゾンドフルール
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾンドフルール　カノン　秋の贈りもの　スクエアバック　ベージュ　リボンチャーム付　未使用品チェック柄　スクエア型ショルダーバック寸法（約）横　約　　　16ｃｍ　　縦　約　　22ｃｍ　　　　マチ　約　　5.5ｃｍショルダー持ち手　120ｃｍ※自宅保管品の未使用品です。ご理解頂ける方のみお願い致します。※画像にてご確認下さい。＃メゾンドフルール　＃カノン　＃秋の贈りもの　＃スクエアバック　＃ベージュ　＃リボンチャーム付　＃未使用品230830　　　B-5
http://narcologia.ru/goods/secretarial660816.html
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