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- Panasonic SR-VSX108 炊飯器 Wおどり炊き
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。動作確認済みお釜の底部に傷が見られますので、写真でご確認頂ければと思います。付属品説明書・しゃもじ・しゃもじポケット箱はありません中古品にご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたします。color:ブラックタイマー種類:時計式加熱方式:圧力電磁加熱炊飯器・マイコン炊き:マイコン炊き可炊飯器・容量クラス別:1.0〜1.4L炊飯器・容量クラス別2:1.0〜1.3L炊飯釜種類:炊飯電子ジャー
http://narcologia.ru/goods/seamless602829.html
http://narcologia.ru/goods/procurement71733.html
http://narcologia.ru/goods/approximate857220.html
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