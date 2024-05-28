Panasonicスチーム\u0026可変圧力ＩＨジャー炊飯器 SR-VSX101-W

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新品未開封！Panasonicの炊飯器です。「おまかせ見極め炊き」でいつものお米が新米のようにおいしく新米も乾燥したお米もさらにおいしく炊き分け。センシングによる「鮮度炊き分け」進化お米の鮮度を「圧力センサー」で検知して、鮮度に合わせた炊き方に自動で調整。乾燥米でも、ハリ、甘み、みずみずしさのある新米のようなおいしさを実現します。さらに、全国63種類の銘柄米に最適な炊き方ができる「銘柄炊き分け」機能を搭載。まとめ炊きしたごはんもおいしく「スチーム保温」が進化、「冷凍用ごはんコース」新搭載■スチーム保温保温開始後12時間で約10回スチームを自動投入。ごはんのやわらかさをキープします。また、保温ごはんの黄ばみやイヤなニオイを抑えます。■冷凍用ごはんコースごはんを冷凍保存するのに最適な炊き方が選べます。再加熱した時もおいしさが保たれるので、より便利に保存ができます。炊飯量···3.5合～5.5合未満