正規品セルキュア4T PLUS

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商品詳細
セルキュア4TPLUScolor:WHITEイオン機能(フェイスケア関連):イオン導入クレンジング機能有フェイスケア商品タイプ:美容器フェイスケア用途:毛穴フェイスケア電源タイプ:充電式マイクロカレント有保湿機能:美容液浸透保湿防水タイプ:非防水電波・音波機能:電波こちらでお譲り頂きましたが、違う美顔器を購入したため出品いたします。正常に動作いたします。写真の中のコットンはつきません。本体、コンセントとリング1つ、説明書がつきます頭皮用の付属はつきません
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