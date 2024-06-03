Panasonic 炊飯器 1.0L（5.5合）SR-SSX101-W

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Panasonic炊飯器1.0L（5.5合）SR-SSX101-W簡易清掃済みです。釜は底が少しハゲている部分がありますが全体的的にキレイな状態かと思います写真にてご確認下さい。目立つキズはありませんが中古品にはなりますので使用感等はありますご了承下さい。。写真に写っているものが全てです。【商品特徴】●センシングによる「鮮度炊き分け」の進化で、新米も乾燥したお米もさらにおいしく炊き分け●まとめ炊きしたごはんもおいしく「スチーム保温」が進化、「冷凍用ごはんコース」新搭載●「専用アプリ」でおいしく、楽しく、便利にその年のお米の出来栄えに合わせて炊き方を更新／おすすめ銘柄提案／外出先から予約中の炊き上がり時刻変更