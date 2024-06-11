新品　200系　クラウン　純正アブソーバー

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商品詳細
200系 クラウン 純正アブソーバーになります。新車購入時に違うショックを入れましたので、純正アブソーバーは使わずにそのままもらい、倉庫に眠ってましたので出品します。別でスプリングを出品してますのでセット購入ね場合はお値引きいたしますのでよろしくお願いします。尚、西濃運輸での発送となります。遠方場合はクロネコとなります。
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http://narcologia.ru/goods/marshal609580.html
http://narcologia.ru/goods/revamp270922.html
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