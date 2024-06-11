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新品　200系　クラウン　純正アブソーバー
商品番号 S84010620370
商品名

新品　200系　クラウン　純正アブソーバー
ブランド名 トヨタ
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

200系　クラウン　純正アブソーバーになります。新車購入時に違うショックを入れましたので、純正アブソーバーは使わずにそのままもらい、倉庫に眠ってましたので出品します。別でスプリングを出品してますのでセット購入ね場合はお値引きいたしますのでよろしくお願いします。尚、西濃運輸での発送となります。遠方場合はクロネコとなります。
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