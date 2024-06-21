ランクル７０セミロング リヤリーフスプリング ジャンク

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ランクル70 リーフ折れ！ | ランクル・ジムニー専門店｜有限会社グローバル

ジャンクですランクル70初度登録平成１１年３月セミロング前後リーフ車上記車両から取外した左リヤリーフスプリングです上から３・４番目のリーフスプリングが折れています純正部品です中古品かつ古い物を考慮の上ご購入の検討を願います写真にある木板等添付しません