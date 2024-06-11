VW ゴルフ5 ゴルフ6 リア用エアバッグ　slam specialties製

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商品詳細
ゴルフ5、ゴルフ6用のリア用エアバックです。当方ゴルフ6に使用してましたが、mk5でも取り付け可能です。専用のブラケット等全部お付けします。バック自体に破れ等はありませんが、傷の様なものは見られます。画像を参照下さい。使用期間は2年程でしょうか。アメリカのSlamSpecialties製でモデルはSS6です。直径15センチ、縮み幅は2.7インチ、伸び幅は11インチとの事です。
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http://narcologia.ru/goods/subtropical170201.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis161744.html
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