トヨタピクシスバン　ハイゼットOEM

走行距離約15万キロ車検7年1月まで！ETCパワーウインド純正リモコンキー純正キー ２本オーバーヘッドコンソールラジオヘッドライト、ポジションライトLEDに交換済みトヨタディーラーにて点検済窓枠のパッキン交換済エアコンもしっかり効きますタイミングチェーン車エンジン調子良好4速AT車電柱に軽く当たった時の凹みあり2023年10月 イグニッションコイル スパークプラグ ベルト関係全て新品交換 かなり燃費が良くなりました。エンジン好調ハンドルのキレも全く問題ありません。3000キロに1回オイル交換してます。走行距離はそこそこいってますが、メンテナンスや整備はしっかりしていますのでまだまだ乗れると思います。2023年10月中にタイヤ４本新品交換予定トヨタディーラーでどこも交換する場所はないと言われてます。購入してから期間的にはそんなに乗ってませんが、前オーナー様が新車で購入されずっとディーラーで車検やメンテナンスなどをされていたそうです。悪くなりやすい足回りなども交換されているそうです。ガソリン満タン納車現車確認必須でお願い致します。毎日乗ってますので走行距離は伸びていきます。名義変更時に預かり金なし。リサイクル代なども全て込みです。早急にご対応可能な方、優遇致します。手元トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル···ハイゼット軽バンハイゼットピクシス バンカラー···ブラックボディタイプ···商用車年式···平成25年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···15万km〜



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