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商品詳細
傷、いたみなどは見当たらない美品です。三曲連盟の理事をしていた母の品でずっと座敷に置いてありました。横幅36.5センチ 奥行29センチ 高さ117センチらくらくメルカリ200サイズで東京より発送予定でいます。アクセサリー・パーツ...ケース
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三味線ダンス 総桐製 ２丁掛け 美品 - 和楽器
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貴重品！新品 三味線用 桐製2丁タンス 津軽サイズ 中仕切りタイプ ※発送不可
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