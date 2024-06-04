【新品・未開封】Diptyque Figuier フィギエ キャンドル 190g

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます9月に誕生日でいただいて、自宅で飾っておりましたがキャンドルをたくさん持っているのでこちらは使っていただける方へと思い出品いたします。アイテム:アロマキャンドル(フレグランスキャンドル)ブランド:diptyqueディプティック香り:FIGUIERフィギエ無花果フィロシコス内容量:190g新品・未開封ですが、底面のフィルムが少し破損しておりました。４枚目のお写真ご確認の上ご理解いただける方のみご購入よろしくお願い申し上げます。◎即購入OKです
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