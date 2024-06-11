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万田酵素ジンジャー 8包×5袋 万田酵素ジンジャー 粒タイプ7粒×10袋
商品番号 S83133851585
商品名

万田酵素ジンジャー 8包×5袋 万田酵素ジンジャー 粒タイプ7粒×10袋
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(内容量)万田酵素ジンジャー8包×5袋万田酵素ジンジャー粒タイプ7粒×10袋(賞味期限)万田酵素ジンジャー2025.01.17万田酵素ジンジャー粒タイプ2024.11.08
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