オイル３本　セット　最後の値下げ

ドテラ正規品ドテラバランス 5mlオンガード 15ml ティーツリー 15ml新品、未開封使用期限:写真で確認ください❁︎他にもドテラ製品を出品しています。自宅保管、素人管理のため神経質の方はご遠慮ください。#doTERRA#エッセンシャルオイル#精油



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