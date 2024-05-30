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資生堂 ホワイトローズ ナチュラル パルファム32ml 定価22000円
商品番号 N26465993642
商品名

資生堂 ホワイトローズ ナチュラル パルファム32ml 定価22000円
ブランド名 資生堂
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️お値下げ致しました。資生堂SHISEIDOホワイトローズナチュラルパルファム32ml定価22000円税抜残量は画像をご覧下さい。箱はございません。商品説明ブルガリアンローズのエッセンスを凝縮した、気品あふれる天然のばらの香水です。エレガントでありながらさわやかな印象を与えてくれるこの香りを身につけたときは、まるで白ばらの咲く庭園を歩いているかのように、どんなロマンチックなイメージでも思い描けそうです。
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