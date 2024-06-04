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新品 M ラルフローレン スエット パーカー 男の子 150cm 紺 ネイビー
商品番号 E19591244330
商品名

新品 M ラルフローレン スエット パーカー 男の子 150cm 紺 ネイビー
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ラルフローレンスエットパーカーです。しっかりトレーナー素材。裏起毛はありません。色は人気のネイビー、サイズM、150cm相当です。実寸にてご確認ください。着丈　約55.0cm（フードをのぞく）身幅　約45.0cm肩幅　約42.0cm袖丈　約50.0cm値下げ交渉はご容赦ください。レターパックプラスにて発送です。厚みによってポスト投函できないので土日祝日発送できない事があります。ぎゅうぎゅうに詰め込みますので折じわなどご了承ください。お急ぎの方や匿名発送ご希望の方は230円プラスにてコンビニから発送方法を変更いたしますので必ずご購入前にコメントからご依頼ください。新品タグ付きですが、数年前にアメリカで購入後、自宅保管品です。ご自宅用には何の問題もないと思いますが、素人保管、検品、採寸のため多少の誤差、小さな見落としはご容赦ください。素人フリマ取引にご理解いただける方のみお願い致します。気持ち良くお取引できるよう心がけています。他にもラルフローレンベビー子供服出品してます。#ラルフローレン男の子150cm画像、説明でご不明な点ございましたらお気軽にコメントください。他のサイトも利用しておりますので予告なく終了する場合があります。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···長袖季節感···春季節感···春、秋季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/recuperation599921.html
http://narcologia.ru/goods/mythic937935.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate339577.html

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