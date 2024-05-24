NIKE ナイキ　アウター　ジャケット　ジュニア　レディース　アウター

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カラー···ホワイトフード···フードなし季節感···冬昨年購入しましたが着る機会がなかった為出品します。室内で試着のみですので綺麗な状態です。レディースのMサイズか、それより少し小さいくらいのサイズ感でしたので、大人でも着ることができます。自宅保管ですのでご理解いただける方はよろしくお願い致します。