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【新品・未開封】レゴ スターウォーズ Yウィング・スターファイター 75172
商品番号 U88000368147
商品名

【新品・未開封】レゴ スターウォーズ Yウィング・スターファイター 75172
ブランド名 レゴ
特別価格 税込 7,986 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・即購入可・国内正規品です。・新品・未開封品です。・箱に傷みはなく美品ですがテープが少しゆるくなっています。・OPP包装いたしますのでプレゼントに最適です。・丁寧に梱包し発送いたします。・値下げ不可・24時間以内に発送いたします。
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