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- 【新品タグ付】ミキハウス 110 春 夏 秋 長袖 チェックシャツ 麻綿
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商品詳細
新品未使用で、撮影のために開封しすぐに戻しました。綿麻混紡でさらっとした生地で、寒暖差のある今の時期にぴったりです。男の子はもちろん、女の子も可愛いと思います。定価10000円+税自宅保管のためご理解いただける方お願いいたします。
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