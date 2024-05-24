【新品タグ付】ミキハウス　110 春　夏　秋　長袖 チェックシャツ 麻綿

新品未使用で、撮影のために開封しすぐに戻しました。綿麻混紡でさらっとした生地で、寒暖差のある今の時期にぴったりです。男の子はもちろん、女の子も可愛いと思います。定価10000円+税自宅保管のためご理解いただける方お願いいたします。



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