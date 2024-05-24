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ミキハウスポロ半袖シャツ120cm
商品番号 Y72160961437
商品名

ミキハウスポロ半袖シャツ120cm
ブランド名 ミキハウス
特別価格 税込 289,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖状態良く美品かとは思いますが、あくまでも中古自宅保管品です。店舗で販売されているような極美品をお求めの方はご遠慮願います。長期間使用していないので綺麗な状態です。写真をご確認ください。名前のない価格と条件に満足すれば、すぐに購入できます^^)
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