NIKE サッカー フランス代表 2018ワールドカップ ユニフォーム

大幅なお値引きはできませんが、お気持ち程度お値引き対応いたします!希望金額がございましたら『〇〇円で購入希望』とお気軽にコメントください！フランスを中心にヨーロッパ各地で購入した古着や小物を販売しております。※一部日本での購入品あり!その他の商品も是非チェックしてみてください(^^)★フランスで購入したNIKEサッカーフランス代表2018ワールドカップレプリカユニフォームになります。●状態:傷や汚れなく良い状態です。洗濯タグは切断しありません。○カラーネイビー●表記サイズ:XLサイズ158〜170センチ相当キッズやジュニアサイズに適しています。小柄なメンズ、レディースも着用可能です。○実寸サイズ(平置き):cm身幅：約44cm着丈：約64cm＊素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。★注意事項★中古品や古着の場合、商品により多少の使用感や着用感、細かなキズや汚れなどがある場合があります。当方検品は細かくしておりますが見逃しなどもある場合がございますのでご了承ください。223-119-59写真だけでは伝わりにくい色や使用感は人によって感じ方に差がありますので気になる所があれば購入前に質問をお願いします。ご理解の程よろしくお願いします♪ワールドカップフランス代表エムバペ



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