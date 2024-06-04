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リバプールFC 16/17 ホーム Lサイズ
商品番号 C86370822490
商品名

リバプールFC 16/17 ホーム Lサイズ
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,657 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3〜4回くらい着ましたが、商品状態は良好です。日の当たらないところで保管していましたが、神経質な方はご了承願います。リバプール16/17ホーム半袖ユニフォーム祝！遠藤航選手移籍！胸元は1つボタンで開閉が可能。【スペック】本体（素材）：ポリエステル100％メッシュ部分（素材）：ポリエステル100％【発売時期】2016年5月発売【サイズ】インポートL:身長172-178cm、胸囲94-102cm、ウエスト81-86cm丈···半袖カラー···レッドチーム名/国外···リヴァプールFCリーグ···プレミアリーグ種類···レプリカユニフォーム※10月中限定で4480円に値下げします。
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