マスダゴルフ　FBL ドライバー

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商品詳細
マスダゴルフのFBLドライバー9.5度になります。シャフトはマスダゴルフのmagmaxfortourのSフレックスです。グリップはSTMのM-3で、交換して2.3回しか使っていないため、綺麗だと思います。性別···メンズ種類···ドライバー利き手···右ゴルフセット···9本以下（キャディバック無し）
http://narcologia.ru/goods/procurement141533.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford893073.html
http://narcologia.ru/goods/browse378691.html
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