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マスダゴルフ　FBL ドライバー
商品番号 K28567301818
商品名

マスダゴルフ　FBL ドライバー
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マスダゴルフのFBLドライバー9.5度になります。シャフトはマスダゴルフのmagmaxfortourのSフレックスです。グリップはSTMのM-3で、交換して2.3回しか使っていないため、綺麗だと思います。性別···メンズ種類···ドライバー利き手···右ゴルフセット···9本以下（キャディバック無し）
http://narcologia.ru/goods/procurement141533.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford893073.html
http://narcologia.ru/goods/browse378691.html

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