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- 【スタンドあり】YAMAHA 電子ピアノ PSR-E263 \u0026 L-2L
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商品詳細
YAMAHAPSR-E263YAMAHAL-2Lヤマハ電子ピアノポータブルキーボード※取扱説明書が湿気でシワが付いていますが、取扱説明書は、ヤマハの公式ホームページからもダウンロード可能ですので、ぜひ前向きにご検討ください。※梱包に適したサイズの箱が無いため、ガムテープで繋ぎ合わせたダンボールに入れて配送します。どうぞご了承ください。#ヤマハ#YAMAHAPSR_E263#YAMAHAL_2Lアクセサリー···電源アダプター
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