ラス１　ヨネックス　オールジャパンキャップ

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商品詳細
ネイビーブルー文字 ピンクメッシュ2〜3年前に購入3点ありましたが、残り１点になりました！ネコポス発送になるため、3センチ以内に潰して梱包します。シワが出来ますが素材的に使用しているうちになくなると思われます。その点につきましてご理解頂くようお願いいたします。宅急便コンパクトご希望の方は300円➕の5600円になります。値下げは考えておりません。
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