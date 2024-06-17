MLBマリナーズオーセンティックオンフィールドキャップニューエラ/オルタネート

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素人保管なので、潔癖症,完璧を求める方はご遠慮下さい❗宅急便コンパクト(専用BOX)で発送しますので理解頂ける方のみお願いします❗クリ−ニング済です❗Sizeは62.5です❗調節は出来ません❗Sizeの大きさに注意して下さい❗値引きは考えてません❗3回ほど使用しました❗1枚目から3枚目まではクリーニング前の状態です❗7枚目、8枚目はクリーニング済みの写真です❗宜しくお願いします❗