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(新品)ラケットバッグ(adidas)
商品番号 B12824291514
商品名

(新品)ラケットバッグ(adidas)
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

ご覧頂きまして有難うございます。テニス大会時の準優勝商品でいただきました。新品未使用タグ付き、人気のadidasです。自宅で高温多湿を避けたりしながらかなり大切に保管しておりますので、色やデザインがお好きでしたら気に入っていただけると思います。収納ファスナーも多く、厚みもそれなりにありますので、ラケット、着替え、シューズなど入れてお使いください。送料はこちらで負担致しますが、折り畳んで発送させて頂くことをご理解下さい。宜しくお願い致します。#テニス#ラケットバッグ#adidas種類...ラケットバッグ
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