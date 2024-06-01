マンチェスター・シティ FTBL ARCHIVE トラックパンツ　Ｌサイズ相当

マンチェスターシティのトラックパンツですサイズが合わないため、出品します未着用で、サイズを服の上から合わせただけですMサイズ表記ですが、日本のＬサイズ相当かと思いますなるべくきれいなままで保管しているため、サイズ詳細は公式サイトをご覧下さい丈...長ズボンカラー...ブルーチーム名/国外...マンチェスター・シティFCリーグ...プレミアリーグ種類...ジャージパンツ



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