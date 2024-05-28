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ドルトムントユニホーム　上下セット　サッカーウェア　トレーニングウェア
商品番号 G57468582855
商品名

ドルトムントユニホーム　上下セット　サッカーウェア　トレーニングウェア
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖カラー···ブラックリーグ···ブンデスリーガ種類···ジャージ上下サイズ···S160〜165cmの方はちょうどよく着れます。ピチッとタイトに着たい方は170〜175cmの方におすすめです。
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