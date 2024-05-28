ドルトムントユニホーム　上下セット　サッカーウェア　トレーニングウェア

丈···半袖カラー···ブラックリーグ···ブンデスリーガ種類···ジャージ上下サイズ···S160〜165cmの方はちょうどよく着れます。ピチッとタイトに着たい方は170〜175cmの方におすすめです。



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