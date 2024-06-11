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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。元千葉ロッテマリーンズ渡辺正人選手の実際に公式戦で、使用したひび割れバットです。知り合いが直接本人より当時頂いたものを譲って頂きました。家で利用せずに、比較的綺麗に保管していました。画像にもありますが、持ち手がヒビがあり、本人選手により、補修してます。ご了承願います。質問等ありましたらコメント欄よりお願いします。よろしくお願い致します。#千葉ロッテマリーンズ#ロッテオリオンズ#プロ野球#ＮＰＢ#渡辺正人#背番号40
http://narcologia.ru/goods/composite411354.html
http://narcologia.ru/goods/preference916838.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement886599.html
元千葉ロッテマリーンズ 渡辺正人選手 ひび割れバット実使用 バット-
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