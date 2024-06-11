HEAD SPEED MP500 2022 ラケット セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。即購入○フェイス面積：100inchラケット全長：24インチ平均バランスポイント：320mm平均ウェイト：300gフレーム厚：23mmラケット:ヘッドテニスラケットスピードエムピー／SPEEDMP（233612）定価:39,600円×2本おまけでBOWBRANDの白のグリップテープをつけさせて頂きます。フレーム等に傷があるのでご確認ください。外で1年半程使っていましたので傷や汚れありますので、質問等ございましたらお気軽にコメントお願いします♪中古である事をご理解いただき、神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたしますグリップサイズ···3重量（g）···305〜319.9gラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···100〜104.9平方インチ重量（g）···290〜304.9g
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