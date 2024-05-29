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ヤマハ　ソプラノサックス　マウスピース　4CMカスタム
商品番号 G89064208172
商品名

ヤマハ　ソプラノサックス　マウスピース　4CMカスタム
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ...マウスピース種類...ソプラノサックス試奏のみですが、リガチャーのスレが少しあります。
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