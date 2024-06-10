中国明時代黄地青花花卉纹皿【大明宣徳年製】在銘 ；F23

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。 時代感を感じさせる逸品かと思います。とても貴重な、明時代黄地青花花卉纹皿【となります。◾️商品について発色が良く、時代の作りに特徴があり。染付の黄釉という品種はとても有名で、あまり多くなく、とても美しい。 人の心を揺り動かすそして、なめらかに溶けた飴釉が大変美しい景色になっております。◾️汚れ・傷等欠けやひび、修復等ございません。 時代の汚れをそのままにしているため「商品状態」を「ややキズや汚れあり」にしてそおります。経年による汚れは画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ高さ；約4.3cm直径；約21.7cm重さ；約409g◾️付属品画像の皿と共箱のみでございます。■ご購入の前に画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、長期間自宅保管でしたので、箱は劣化しています。現在出品しております値段はすでに購入時よりかなりお安くなっております。商品の年代や評価はいろんな人の見方によって変わってきます。最終的には画像をよくご覧いただき各々でご判断ください。ご理解いただける方、どうぞよろしくお願いします。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#文房具#陶芸