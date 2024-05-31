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ディマリニ ディスタンス SC4 TT ソフトボール 2号 バット
商品番号 R37617607843
商品名

ディマリニ ディスタンス SC4 TT ソフトボール 2号 バット
ブランド名 ディマリニ
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入前に必ずプロフィールを読んで頂き、納得頂けた方のみご購入よろしくお願い致します。早い者勝ち！コメントなしで即購入OKです！売れない場合は徐々に値段を下げていきますので早い購入をオススメ致します^^〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜【商品詳細】DeMARINIディマリニDistanceディスタンスSC4TTソフトボール2号バットバッター打者型番JSODJ長さ　76cm重さ　約558g多少の使用感はありますがまだまだ使用できる状態です。グリップが劣化していますので未使用グリップ(黒)をお付けします。プチプチ梱包してビニールラップで包んで発送致します。中古品になりますので現状販売をご理解頂ける方のみのご購入よろしくお願い致します。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜コメント、やり取りの最中でも購入された方が優先になりますのでご了承ください。商品の色に関してはご使用しているスマホやPCの設定などにより違いがあるように感じることがあります。画像をよくご確認の上ご購入ください。【発送について】商品の大きさや外箱の有無によって発送方法はこちらで指定させて頂きますのでご了承願います。発送までの期間は余裕を持って7日以内とさせていただいてますが商品によっては早く発送できることもあります。
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