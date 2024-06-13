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- 【横線なし美品】ポケモンカード ふりそで SR [082/068]
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商品詳細
ポケモンカードふりそでSR美品s11a[082/068]ご覧いただきありがとうございます。即購入可能です。他の商品とまとめて購入頂けた場合送料分程度割引させて頂きます。購入後すぐにスリーブと硬質ローダーに入れて保管してます。傷なし、センタリング良好。アップの写真を載せていますので状態ご確認ください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR
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