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ルイスビル カタリスト2 TI 少年軟式用 78cm　(WTLJJR17M)
商品番号 D33428498793
商品名

ルイスビル カタリスト2 TI 少年軟式用 78cm　(WTLJJR17M)
ブランド名 ルイスビルスラッガー
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古にて購入して半年ほど使用息子には少し重すぎて保管。使い込めば使いこむほど飛びがよくなるバットです傷等はありますが凹みはありません商品状態は写真にてご確認下さいグリップは巻きなおし必要ですまた、他メーカーになりますがバットケースをお付けしますあくまでもバットケースはおまけとお考えください中古になりますので気にしない方よろしくお願いします[商品説明]ルイスビルカタリスト2TI少年軟式用/カタリストツーティアイ/軟式バット/ジュニア(WTLJJR17M)ホワイト×ブラック少年用軟式バット。新構造のニュートロンがすごい！最新の薄型カーボンコンポジット素材とチタンベルトとの相乗効果で反発力アップ。●素材：１００％パフォーマンスコンポジット●ミドルバランス●エンドキャップ：ルイスビルエンドキャップ●サイズ：7858(78cm-580g平均)バランス・特徴...ミドルバランス競技の種類...軟式
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