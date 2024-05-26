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バボラ　ボストンバッグ
商品番号 Y95817895593
商品名

バボラ　ボストンバッグ
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。バボラ（BabolaT）テニスラケットバッグダッフルバッグM6本収納CLASSICBB状態：新品size：72×33×17cm収納本数：ラケット6本容量：10.9gal(48L)【ポケットの数】メインコンパートメント×1フロント大型ポケット×1ハンドルの数：2ストラップの本数：2本カラー···ブラック
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