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ダンロップ テニスバッグ （ラケット2本収納可）
商品番号 A14284831462
商品名

ダンロップ テニスバッグ （ラケット2本収納可）
ブランド名 ダンロップ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とある大会の賞品でいただきましたが使用しないため出品します。☆サイズL34×W16×H45cm重さ：約0.5kg☆素材ポリエステル☆機能●専用スペースにテニスラケット2本収納可。●外側にファスナーポケット付き。☆カラーネイビー×ピンク
http://narcologia.ru/goods/choice327985.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture270641.html
http://narcologia.ru/goods/encourage567972.html
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