ダンロップ テニスバッグ （ラケット2本収納可）

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商品詳細
とある大会の賞品でいただきましたが使用しないため出品します。☆サイズL34×W16×H45cm重さ：約0.5kg☆素材ポリエステル☆機能●専用スペースにテニスラケット2本収納可。●外側にファスナーポケット付き。☆カラーネイビー×ピンク
http://narcologia.ru/goods/choice327985.html
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