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商品詳細
銅器銅製ライオンに乗る女性オブジェ置物です。サイズは画像を確認ください。重量6.2kg細かい汚れや緑青などあります。状態ご理解ください。画像を確認のうえご購入よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/traverse398526.html
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銅器 銅製 ライオンに乗る女性 オブジェ 置物 - 金属工芸
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