ベイスターズ　スターナイト　タオル　関根きゅん

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商品詳細
横浜DeNAベイスターズ、スターナイト2023の限定タオルで、関根選手のバージョンです。一度写真を撮るために袋から出していますがそれ以外は一切使用していません…#ベイスターズ #スターナイト#関根きゅん
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