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ベイスターズ　スターナイト　タオル　関根きゅん
商品番号 Q79265657610
商品名

ベイスターズ　スターナイト　タオル　関根きゅん
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横浜DeNAベイスターズ、スターナイト2023の限定タオルで、関根選手のバージョンです。一度写真を撮るために袋から出していますがそれ以外は一切使用していません…#ベイスターズ　#スターナイト#関根きゅん
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