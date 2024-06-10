ストリングマシンCB-10PRO（手動分銅式）テニス・バドミントン

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2023年】ガット張り機・ストリングマシンのおすすめ人気ランキング35選 ... 2023年】ガット張り機・ストリングマシンのおすすめ人気ランキング35選 ...

ストリングマシン CB-10PRO テニス・バドミントン用分銅式のストリングマシンになります。2022年に購入して３回ほど張りました。付属品は揃っています。分解してお送りします。組立はYoutube（テニスのギアちゃん）を見て組み立てていただく事になります。張り方もそちらに映像があります。PROSPROのスターティングクランプもお付けします。＊値下げ交渉はご遠慮下さい。種類...その他