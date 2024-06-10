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ストリングマシンCB-10PRO（手動分銅式）テニス・バドミントン
商品番号 C85425027842
商品名

ストリングマシンCB-10PRO（手動分銅式）テニス・バドミントン
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 39,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストリングマシン　CB-10PRO　テニス・バドミントン用分銅式のストリングマシンになります。2022年に購入して３回ほど張りました。付属品は揃っています。分解してお送りします。組立はYoutube（テニスのギアちゃん）を見て組み立てていただく事になります。張り方もそちらに映像があります。PROSPROのスターティングクランプもお付けします。＊値下げ交渉はご遠慮下さい。種類...その他
http://narcologia.ru/goods/marshal627880.html
http://narcologia.ru/goods/ordering186079.html
http://narcologia.ru/goods/message325427.html
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