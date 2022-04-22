横浜F・マリノス 2022 1st ユニフォーム 2XOサイズ

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【新品未使用】横浜F・マリノス20221stユニフォーム2XOサイズ購入後、自宅保管しておりました。目立つ汚れ等は無いと思いますが、ご理解いただける方のみご購入ください。水濡れ対策をし、小さく畳んだ状態での発送となります。よろしくお願い致します。