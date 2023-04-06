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ソフトバンク　高橋礼投手　プロ初勝利記念直筆サインボール　【BBM 未開封】
商品番号 A23169915626
商品名

ソフトバンク　高橋礼投手　プロ初勝利記念直筆サインボール　【BBM 未開封】
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年3月31日（日）埼玉西武戦で高橋礼投手がプロ初勝利を達成しました。これを記念してHAWKSSTOREから発売された直筆サイン入り記念サインボールです。記録達成までの通算成績刻印オリジナルボールに直筆サインが入っております。100個限定、特製ボール袋、サイン証明書、特製証明書封筒/シリアルナンバー入り。ボールケースは付いておりません。公式オンラインストアにて購入し、箱に入れたまま自宅クローゼットにて保管しておりましたが、コレクション整理の為出品致します。日焼けや傷みもなく、非常に綺麗な状態ですが、古いお品であることをご了承下さい。野球チーム...福岡ソフトバンクホークス
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ブランド品 ソフトバンク高橋礼直筆サインボール sushitai.com.mx
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